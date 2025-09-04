El joven de 17 años de edad fue visto por última vez el pasado lunes 1 de septiembre en la colonia Palo Verde, en Hermosillo.

La Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora solicita la colaboración de la ciudadanía para la localización de Juan de Dios Francisco Castro Terán, de 17 años de edad, desaparecido en Hermosillo, Sonora.

El menor de edad fue visto por última vez el pasado lunes 1 de septiembre en la colonia Palo Verde.

Como señas particulares, tiene un tatuaje en la mano derecha con la imagen de la Santa Muerte y otro del lado derecho del cuello con la imagen de una corona. Además, tiene una prótesis (placa) en la cadera.

Otras de sus características son:

Piel: Blanco.

Blanco. Cabello: Negro, corto.

Negro, corto. Boca : Pequeña y labios medianos.

: Pequeña y labios medianos. Ojos: Cafés pequeños.

Cafés pequeños. Complexión: Robusta.

Robusta. Estatura: 1.65 m. aprox.

La Comisión de Búsqueda puso a disposición para cualquier reporte el número de teléfono 6621424970, el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, y las redes sociales en Facebook y X (Antes Twitter) que se encuentran como @ComisionSonora.