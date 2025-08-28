Jesús Antonio Islas Valenzuela, de 34 años de edad, fue visto por última vez en el Circuito Aguatinta en la colonia Agualurca, al sur de Hermosillo.

La Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Jesús Antonio Islas Valenzuela, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 30 de julio en la ciudad de Hermosillo.

Islas Valenzuela, de 34 años de edad, fue visto por última vez en el Circuito Aguatinta en la colonia Agualurca, al sur de la capital sonorense.

Como señas particulares, tiene un tatuaje alrededor del brazo derecho con la imagen de una corona de espinas, cicatriz por quemadura en la pierna derecha y pecas en la cara.

Otras de las características que puedan ayudar a su localización son:

Boca: Grande, labios delgados.

Grande, labios delgados. Ojos: Cafés, medianos.

Cafés, medianos. Complexión: Delgada.

Delgada. Estatura: 1.60 m. aprox.

1.60 m. aprox. Peso: 60 kg. aprox.

60 kg. aprox. Piel: Moreno claro.

Moreno claro. Cabello: Negro ondulado.

La Comisión puso a disposición el número 6621424970, el correo comisiondebusqueda sonora@sonora.gob.mx, y las redes en fX @Comision Sonora para cualquier reporte que sirva para su localización.