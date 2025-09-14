Alger Enrique Valenzuela Kraffth, de 29 años de edad, fue visto por última vez el pasado viernes 12 de septiembre y desde entonces no se sabe de su paradero.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora solicita la colaboración de la ciudadanía para la localización de Alger Enrique Valenzuela Kraffth, desaparecido en la ciudad de Hermosillo.

Valenzuela, de 29 años de edad, fue visto por última vez el pasado viernes 12 de septiembre y desde entonces no se sabe de su paradero.

Como señas particulares, tiene tatuajes en la pantorrilla con la imagen de los personajes de Timón y Pumba; tatuajes en el antebrazo derecho con los nombres de María de Jesús y Ana Lilia cruzados por una flecha; y otro más en la parte dorsal del brazo izquierdo con la imagen de un ojo.

Algunas de sus características físicas son:

Moreno, claro. Cabello: Castaño claro, corto, liso. Boca: Mediana, labios delgados. Ojos: Cafés.

La Comisión de Búsqueda puso a disposición para cualquier reporte el número de teléfono 6622297369, el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, y las redes sociales en Facebook y X (Antes Twitter) que se pueden encontrar como @ComisionSonora.