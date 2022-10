Prometen entrega de uniformes a Bomberos de Hermosillo

Tras dirigir una protesta pacífica en contra del Patronato de Bomberos por la falta de uniformes para el cuerpo de bomberos del Sindicato Único, el Ayuntamiento proveerá el recurso para garantizar la entrega de uniformes.

El Ayuntamiento de Hermosillo adelantará la entrega de recursos por conceptos que le competen para que el Patronato de Bomberos pueda pagar a proveedores y conseguir los uniformes que se demandan más tardar el día martes 11 de octubre, indicó Jesús Fierro Romo.

El secretario general del Sindicato Único de Bomberos encabezó la mañana de este jueves una protesta en contra del Patronato de Bomberos por ocultarles información acerca del paradero de sus uniformes.

Explicó que el patronato está violando la cláusula trigésima quinta, culpando a los proveedores de la falta cuando la realidad es que no tienen recursos.

“Esta camiseta yo me la compré, los compañeros tienen que estar comprando su uniforme, cada año es lo mismo, son años de problemas y rezagos, cada vez que se va a contratar un proveedor, el proveedor siempre queda mal al patronato, pero ayer nos enteramos que es el patronato el que no tiene dinero para pagar”, compartió.

La manifestación pacífica fue dirigida al patronato por ser este el encargado de suministrar el equipamiento y uniformes según lo establecido dentro del contrato colectivo.

“La información que me dan es que no hay dinero por lo del reemplacamiento pero el uniforme es desde abril, el proveedor lo tiene desde abril no me vengas a octubre que no tienes dinero, porque la función del patronato es buscar recursos de otras áreas, no estar esperando a ver qué es lo que da el ciudadano”, aseveró.

Hasta el momento son 160 elementos sindicalizados que requieren el uniforme, pero también están exigiendo vestimenta para el personal de confianza y personal voluntario quienes no tienen una herramienta tan útil como el uniforme, para salir a realizar su trabajo.

Las mesas de diálogo concluyeron aproximadamente a las 16:00 horas, en el acuerdo de que los uniformes sean entregados la próxima semana.