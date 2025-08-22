En el Día del Bombero, el sindicato de Hermosillo urgió al Congreso de Sonora a reformar la ley para que la jubilación se otorgue tras 25 años de servicio y no hasta los 35, argumentando riesgos laborales y enfermedades derivadas de su labor.

En el marco del Día del Bombero, integrantes del Sindicato de Bomberos de Hermosillo reiteraron su exigencia de modificar la ley estatal para que su jubilación pueda concretarse a los 25 años de servicio y no a los 35 años, como establece actualmente el artículo 68 de la Ley de Inmersión al Isssteson.

El secretario general del sindicato, Jesús Fierro Romo, explicó que desde 2005 se incrementó a 35 años el tiempo de servicio necesario para obtener una pensión completa, lo que ha dificultado que los elementos lleguen a la jubilación.

La primera generación de bomberos de Hermosillo, que ingresó en 1986, apenas logró que dos de sus integrantes alcanzaran el tiempo de jubilación. Desde 2016 no hemos tenido un solo jubilado completo, porque la mayoría queda con lesiones o enfermedades que les impiden seguir en activo”, señaló Fierro Romo.

Riesgos laborales y enfermedades

El líder sindical advirtió que la labor de los bomberos está catalogada en otros países como una actividad cancerígena, debido a la inhalación de humo y exposición a sustancias tóxicas durante incendios y derrames. Además, destacó que son frecuentes los padecimientos respiratorios, lumbares y articulares derivados de su trabajo.

Casos recientes de bomberos con cirugías pendientes o incapacidades por accidentes de servicio ilustran la urgencia de contar con un esquema de jubilación acorde al nivel de riesgo.

La solicitud ha sido presentada ante el Congreso de Sonora, con el respaldo de la diputada Maderani Peña, quien abrió las puertas para discutir la reforma. El sindicato busca que se realicen foros técnicos con universidades y especialistas en salud laboral para sustentar la propuesta.

El dirigente recordó que en entidades como Chihuahua ya existen antecedentes legislativos favorables, y en Baja California y Jalisco también se discuten propuestas similares.