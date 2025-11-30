La inversión superior a los 100 mil pesos, contempla la instalación de cinco bolardos, botón de pánico, wifi gratuito y una cámara de videovigilancia en la avenida Veracruz de la colonia Country Club.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, inauguró el nuevo tramo de Camina Segura, en el perímetro de Cobach Norte.

La inversión superior a los 100 mil pesos, contempla la instalación de cinco bolardos, botón de pánico, wifi gratuito y una cámara de videovigilancia en la avenida Veracruz de la colonia Country Club.

"Además de la iluminación, cámaras, botón de alerta ciudadana y conectividad wifi gratis para tener acceso a internet, lo que buscamos es hacer equipo. El Gobierno solo no puede, es muy importante que para que tengamos un Hermosillo más seguro ustedes nos ayuden, reportando, vigilando, denunciando cualquier acto para hacer de nuestra ciudad una ciudad pacífica" , agregó.

La directora del COBACH Norte, Tamara Briseño, agradeció esta obra a cargo de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (Amecc), la cual contribuirá a ofrecer un entorno más seguro para las y los estudiantes de ambos turnos.

"Queremos agradecerle a nuestro Presidente Municipal Antonio Astiazarán por este apoyo de poder contar con las luminarias y cámaras del programa Camina Segura. Para nosotros como plantel es un beneficio que nos va a brindar la posibilidad de estar en un espacio como el programa lo dice seguro en un entorno apto y propicio para la educación y el aprendizaje" , declaró.



