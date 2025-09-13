Bella ha logrado consolidar un estilo propio que conecta con el público a través de su autenticidad y su potente voz. Desde los siete años ha pulido su trayectoria en la música.

La joven y compositora Bella Castillón será parte del elenco artístico que se presentará en el escenario principal de la Plaza Bicentenario, en el marco de las tradicionales Fiestas Patrias.

Hoy, a sus 16 años, no solo es intérprete, sino también cantautora, mostrando una madurez artística que la ha posicionado como una de las jóvenes promesas de la música sonorense.

La participación de Bella será un reconocimiento a su talento y dedicación, y sin duda será uno de los momentos más esperados de la noche, en una velada llena de música, cultura y orgullo mexicano.

La cantante invitó al público a ser parte de la celebración por el Grito de Independencia, que tendrá un espectáculo inolvidable.

Será a las 19:00 horas del 15 de septiembre cuando la joven suba al escenario en Plaza Bicentenario, deleitando a los presentes con su vasto talento.