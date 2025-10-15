La Fundación organizó el bazar “Moda con Causa” durante el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama

En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, la Fundación Beatriz Beltrones llevó a cabo el bazar “Moda con Causa” con el propósito de recaudar fondos destinados a apoyar a mujeres que enfrentan tratamientos oncológicos.

Durante la jornada, se instalaron diversos stands con productos como ropa, accesorios, artículos para el hogar y productos navideños. Los recursos obtenidos serán canalizados a programas de detección oportuna y atención médica para mujeres de escasos recursos en distintos municipios del estado.

La presidenta de la Fundación, Sylvana Beltrones, destacó la importancia de fortalecer la cultura de la prevención y subrayó que cada acción, por pequeña que parezca, puede marcar la diferencia en la vida de una mujer que lucha contra el cáncer.

El evento contó con la participación de voluntarias y público en general. Con este tipo de actividades, la Fundación reafirma su compromiso de más de dos décadas en favor de la salud de las mujeres sonorenses y en la promoción de una mayor conciencia sobre la importancia del diagnóstico oportuno.