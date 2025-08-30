El alcalde Antonio Astiazarán resaltó que la institución cuenta con un patronato comprometido que permitirá garantizar que la delegación Sur se mantenga activa.

Después de años en el abandono, la base Sur de la Cruz Roja en la colonia Pedregal de la Villa volvió a la vida gracias a las obras del presupuesto Creces, cuya entrega encabezó el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, junto a vecinos y autoridades de la institución.

“Me entusiasma que fueron 40, luego 60, luego 80 y ahora van a ser 100 millones de pesos que vamos a invertir en obras gracias al apoyo de ustedes, y obviamente que estas instalaciones yo estoy seguro que no pueden estar en mejores manos. Tenemos un gran equipo en Cruz Roja” , destacó Toño Astiazarán.

El alcalde resaltó que la institución cuenta con un patronato comprometido que permitirá no solo ampliar los servicios, sino garantizar que la delegación Sur se mantenga activa, impulsando la salud y seguridad de las familias hermosillenses.

El titular de la Coordinación Municipal de Concertación para la Obra Pública (Cmcop), César Rubén Rascón Muñoz, detalló que la remodelación incluyó el patio de ambulancias, techos, volados, área de atención y la recepción de unidades, con una inversión de más de 2.2 millones de pesos.

Por su parte, Daniel Bon Camou, presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja Hermosillo, acompañado de su esposa y presidenta del Patronato, Ana Pohl, agradeció al Gobierno Municipal y a los vecinos que impulsaron el proyecto a través del programa Creces.