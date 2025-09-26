Banamex lanza programa de apoyo financiero para pyme en Hermosillo
Micro, pequeñas y medianas empresas podrán acceder a banca electrónica, terminales de punto de venta y seguros gratuitos tras un convenio entre Banamex y la Agencia Municipal de Desarrollo Económico de Hermosillo, que busca fortalecer el ecosistema emprendedor.
Un convenio de colaboración entre Banamex y la Agencia Municipal de Desarrollo Económico de Hermosillo permitirá a micro, pequeñas y medianas empresas acceder a una serie de beneficios financieros y tecnológicos sin costo.
El acuerdo fue firmado por el director divisional Noroeste de Banamex, Roberto Enrique Baltazares, y el director de la agencia municipal, Óscar Daniel Gastélum Donnadieu, con el objetivo de fortalecer el crecimiento de pymes locales mediante soluciones adaptadas a sus necesidades.
Beneficios incluidos
Entre los apoyos destacan:
- Banca electrónica y manejo de nómina sin costo
- Terminales de punto de venta (TPV), con exención de cuotas de afiliación y renta por seis meses
- Seguros gratuitos de vida y gastos funerarios
- Bonificaciones en comisiones de apertura de créditos
- Descuentos en seguros empresariales
- Desarrollo gratuito de una tienda en línea para cada empresa
- Conferencias de educación financiera
Según Baltazares, los apoyos pueden representar ahorros inmediatos de hasta 50 mil pesos en la apertura de créditos, además de incrementar ventas al formalizar operaciones.
Por su parte, Gastélum Donnadieu afirmó que este tipo de alianzas “permiten generar empleo y formalizar negocios en la capital sonorense”, al tiempo que Banamex invitó a los emprendedores a registrarse mediante un código QR disponible en sucursales y redes oficiales.