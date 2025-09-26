En su 141 aniversario, Banamex firmó un convenio con la Agencia Municipal de Desarrollo Económico de Hermosillo para apoyar a pymes con servicios financieros gratuitos, beneficios en seguros y créditos, así como la creación de tiendas en línea.

Con motivo de su 141 aniversario, Banamex firmó un convenio de colaboración con la Agencia Municipal de Desarrollo Económico de Hermosillo, enfocado en fortalecer el ecosistema emprendedor y brindar mayores beneficios a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la región.

El acuerdo contempla una serie de apoyos sin costo para los negocios participantes:

Banca electrónica y manejo de nómina.

Terminales de punto de venta.

Seguros gratuitos de vida y gastos funerarios.

Creación de una tienda en línea por empresa, con un valor estimado superior a 2 mil pesos.

Además, se otorgarán condiciones preferenciales en créditos, seguros e inversiones, con la finalidad de facilitar el acceso a financiamiento y herramientas de crecimiento.

Compromiso institucional

El director general de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, Óscar Daniel Gastélum Donnadieu, señaló que el convenio “marca un paso decisivo para impulsar activamente el crecimiento de las pymes de Hermosillo de la mano de Banamex”.

Por su parte, Roberto Enrique Baltazares, director divisional noreste de Banamex, afirmó:

“En Banamex creemos en el poder transformador de las pequeñas y medianas empresas. A través de este convenio reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo económico del noroeste del país”.