A partir del jueves 14 y hasta el sábado 16 de noviembre, un nuevo frente frío ingresará al noroeste del país y provocará un notable descenso en las temperaturas en gran parte de Sonora, además de lluvias, fuertes vientos y hasta posibilidad de nieve en las zonas serranas.

Vientos, lluvias y nieve

De acuerdo con el pronóstico, el sistema frontal, en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en altura, generará vientos de hasta 70 kilómetros por hora, con tolvaneras, chubascos y lluvias moderadas a fuertes (de 5 a 45 milímetros) acompañadas de descargas eléctricas.

Durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado, existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en los puntos más altos de Nácori Chico, Cananea, Fronteras y zonas colindantes. En otras regiones, no se descarta la caída de granizo, especialmente en áreas con actividad eléctrica.

Temperaturas cercanas a cero grados

El marcado descenso térmico llevará los valores mínimos hasta los 0°C o menos en zonas de la Sierra.

En el resto del estado, las temperaturas oscilarán entre 8°C y 16°C, con amaneceres fríos y sensación térmica aún más baja debido a las rachas de viento.

Las autoridades meteorológicas mantienen bajo vigilancia otro sistema invernal que podría ingresar la próxima semana, reforzando las bajas temperaturas y las condiciones de lluvia. Se recomienda a la población extremar precauciones, abrigarse adecuadamente y mantenerse informada sobre los avisos oficiales durante los próximos días.