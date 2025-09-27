El servicio podría presentar baja presión e intermitencias durante aproximadamente 4 horas.

Agua de Hermosillo informó que, debido a la reparación de un troncal de 2 1/2 pulgadas de diámetro, se realizó un cierre temporal en la válvula reguladora que afectará el suministro de agua en las colonias Mariachi y Cañada de los Negros durante la mañana del sábado 27 de septiembre.

La dependencia señaló que los usuarios podrían experimentar sensación de baja presión o intermitencias en el servicio por un periodo estimado de 4 horas, mientras se completan los trabajos de mantenimiento y control de la red de distribución.

Se recomienda a los vecinos de las colonias afectadas tomar precauciones y hacer uso responsable del agua durante la interrupción del servicio.