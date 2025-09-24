Mara Areli Nicano, jefe de talento y desarrollo, y Juan Antonio Reyes, de Recursos Humanos del grupo Bachoco anunciaron que la empresa busca garantizar la estabilidad de quienes integren a la plantilla.

Con el respaldo de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), el Grupo Bachoco anunció para el próximo 30 de septiembre una Feria del Empleo en la Universidad C1, donde se abrirán alrededor de 200 vacantes para la planta procesadora del Parque Industrial.

Mara Areli Nicano, jefe de talento y desarrollo, y Juan Antonio Reyes, de Recursos Humanos del grupo Bachoco anunciaron que la empresa busca garantizar la estabilidad de quienes integren a la plantilla.

“La idea principal, es que Bachoco está en expansión; es una empresa en crecimiento a nivel nacional y queremos que más personas se unan a este trabajo estable” , indicó Areli Nicanor.

En ese sentido, se informó que se reclutan personas para diferentes puestos, como operadores de producción, auditores de calidad, supervisores de producción y asesor técnico comercial.

Auditores, choferes de tracto camión, así como programas especiales para jóvenes recién egresados, incluso se buscan médicos veterinarios para las granjas que podrán presentar la documentación requerida de 9:00 a 16:00 horas.

“Tenemos el programa de entrenando para jóvenes recién egresados que quieran iniciar su carrera con Bachoco, tenemos para las carreras de médico veterinario, contabilidad, mantenimiento, electrodomésticos, técnicos, electromecánicos y cualquier otra área relacionada con mantenimiento” , explicó.

Cabe mencionar que actualmente, la empresa tiene presencia en Ciudad Obregón, Navojoa, Caborca, Nogales y Hermosillo, por lo que se busca fortalecer su plantilla y apoyar al empleo formal.