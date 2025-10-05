El Ayuntamiento de Hermosillo mantiene activo su programa de bacheo con 19 cuadrillas, interviniendo calles principales y secundarias día y noche.

La directora general de Desarrollo de Infraestructura, Astarté Corro Ruíz, informó que el Ayuntamiento de Hermosillo continúa con un programa intensivo de bacheo y mantenimiento vial con 19 cuadrillas que trabajan de día y noche.

“ Seguimos reforzando, estamos muy de la mano con Agua de Hermosillo, sabemos que muchos de los baches se nos generan por el tema de las fugas de agua y escurrimientos de drenaje, por los mismos colapsos en drenajes que hemos tenido en la ciudad ”, aseguró.

Agregó que también se trabaja en el deterioro de la cinta asfáltica, por lo que se intensifican las acciones con 19 cuadrillas para intervenir por las noches en las principales vialidades y evitar tráfico, y de día se atienden calles secundarias.

“ Ya llegamos al millón de metros cuadrados intervenidos de reparación de baches, pueden seguirnos en bachometro.hermosillo.gob.mx para toda esa gente que le gusta ver si ya se atendió su folio, ahí pueden ver un antes, durante y después de cómo se atiende un bache ”, indicó Corro Ruíz.

Sobre las lluvias y desgaste de las calles, la directora de Desarrollo de Infraestructura dijo que el programa se mantendrá activo durante lo que resta del año con el mismo número de cuadrillas, al tiempo que se programan nuevos recursos para el siguiente ejercicio.

“ Estamos preparando la asignación del presupuesto para el próximo año, enfocado también en más mantenimiento en la ciudad ”, explicó.

Por este motivo se priorizan en vialidades principales y rutas de alto tránsito, sobre todo aquellas que sufrieron deterioro con las recientes lluvias, y también se reitera a la ciudadanía a reportar baches a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Hermosillo.