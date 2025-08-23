Con una jornada en el Jardín Juárez, la Fundación del Doctor Simi y el Grupo Por un País Mejor iniciaron el registro de personas con discapacidad en Hermosillo, dentro del programa Ayupadi, que ofrece acompañamiento, rehabilitación, asistencia legal y apoyo emocional.

En el Jardín Juárez de Hermosillo se puso en marcha el programa AyuPadi, una iniciativa nacional impulsada por el Grupo Por un País Mejor y la Fundación del Doctor Simi.

El objetivo es ofrecer apoyo integral a personas con discapacidad mediante servicios de rehabilitación, asesoría legal, acompañamiento social y atención emocional.

La delegada en Sonora de la Fundación del Doctor Simi y representante de Fundación SimiRedi, María Isabel Ochoa Nieblas, explicó que el proyecto busca visibilizar a las personas con discapacidad y generar espacios de inclusión.

La idea es que las personas tengan acceso a salud y rehabilitación física a un bajo costo, y que las personas con discapacidad sean visibilizadas y no discriminadas dentro de la sociedad



El programa contempla la creación de una red de apoyo a través de padrinos voluntarios, quienes podrán acompañar a las personas con discapacidad con visitas, llamadas o seguimiento social, sin que implique un compromiso económico.

Asimismo, se promueve el acceso a los centros de rehabilitación SimiRedi, con cinco instalaciones en el país que brindan servicios a bajo costo. A esto se suma la línea nacional de atención CENADI, que ofrece apoyo emocional sin límite de tiempo a familiares y personas con discapacidad.

Primera jornada

Durante la primera jornada en Hermosillo, realizada el sábado, se registraron alrededor de 30 personas. El proceso continuará de forma permanente, tanto en jornadas presenciales como en línea, mediante un código QR que conecta a la plataforma digital del programa.

“Este es apenas el inicio de un programa que busca llegar a cada rincón del país, con el propósito de que las personas con discapacidad tengan acceso a mejores oportunidades y a una red de apoyo sólida”, agregó Ochoa Nieblas.