"No es posible que prefieran pagar el celular"; Cajeme va contra morosos

Al tener un registro de que el 75 por ciento de la población cajemense no paga el servicio de agua potable, en las próximas semanas iniciará una fuerte campaña de cobro para usuarios morosos, con el fin de que se puedan recaudar recursos que ayuden a reparar los problemas que actualmente se tienen.

El alcalde Javier Lamarque Cano informó que la cartera vencida del organismo es de mil 500 millones de pesos, por lo que es importante llevar a cabo medidas que ayuden a mejorar el servicio a los ciudadanos.

“A partir de octubre vamos a iniciar una campaña fuerte de cobro, no lo han hecho otros gobiernos porque le tienen miedo a lo que no es popular, para no molestar a sus clientelas políticas, pero yo creo que es al revés, es nuestra obligación darle un mejor servicio a los ciudadanos, que haya buen alcantarillado, que haya mejor servicio de agua y para eso requerimos tener mejores recursos”, expresó.

El presidente municipal aclaró que estas medidas no afectarán a las personas que viven en situación vulnerable, por lo que se tendrá consideración con quienes no tengan la posibilidad de pagar.

Sin embargo, dijo, hay personas que sí tienen la posibilidad de tener otros servicios que son de menor importancia y están en la lista de deudores del Oomapas de Cajeme.

“No es posible que el 75 por ciento de la población no pueda, cuando el celular sí lo pagamos todos, muchos de los usuarios que no pagan tienen cable, tienen celular y otros servicios que son menos vitales que el agua”, agregó.

Aguascalientes

Puso como ejemplo a la ciudad de Aguacalientes, donde se cuenta con un buen servicio de agua potable y alcantarillado, pero señaló que en ese lugar el 96 por ciento de la población cumple con el pago en tiempo y forma.

“Ahí el que no paga el agua se la cortan, aquí no queremos llegar a ese extremo, porque somos sensibles socialmente hablando, pero vamos a ir incrementando la exigencia a los sectores que pueden pagar para darles un mejor servicio”, apuntó.