Representantes de las dependencias municipales acordaron con los vecinos protocolos de actuación y se les recomendó evacuar la zona ante el pronóstico de más lluvias durante los próximos días.

Diversas dependencias del Ayuntamiento de Hermosillo se reunieron con familias de la colonia La Caridad que fueron afectadas por la intensa lluvia registrada la noche del martes y madrugada de este miércoles.

Las autoridades acordaron con los vecinos protocolos de actuación y se les recomendó evacuar la zona ante el pronóstico de más lluvias durante los próximos días.

Representantes de Presidencia, Secretaría del Ayuntamiento, Dirección General de Infraestructura (DGDI), Servicios Públicos Municipales, DIF Hermosillo, Policía Municipal y Salud Pública Municipal, escucharon de los residentes las afectaciones que sufrieron por la llegada de corrientes de agua la noche del martes.

Una de las calles afectadas fue Lucrecia Ruiz de Ayón, al poniente de la calle Reforma, donde hubo deslaves, acumulación de azolve y desplazamiento de grandes secciones de pavimento por las fuertes corrientes pluviales.

En dicho lugar, ya se trabaja con maquinarias por parte del Ayuntamiento para resolver las afectaciones.

Se realizó un llamado a los vecinos a priorizar su integridad física invitándolos a evacuar sus viviendas y la zona.

En caso de no tener donde alojarse, recordaron, se encuentran tres albergues habilitados por el Ayuntamiento en los Centros Hábitat Solidaridad, Café Combate y Los Olivos.

También se mantendrá presencia policiaca las 24 horas en el sector, en coordinación con el Comité Operativo de Emergencias de Hermosillo, que se mantiene en sesión permanente hasta nuevo aviso.

Desde la mañana del miércoles realizan cuadrillas de Agua de Hermosillo los trabajos para desazolvar y liberar de bloqueos el drenaje del sector y que no les vuelva a ocurrir el brote de agua de drenaje por las coladeras de las regaderas de sus baños.

Otros de los acuerdos fue la entrega de sacos de arena para que limiten el paso de las corrientes de agua en las casas con mayor riesgo; rehabilitación de la calle Lucrecia Ruiz de Ayón, y el jueves una jornada de salud y fumigación contra los mosquitos para prevenir brotes de dengue.

Finalmente, Servicios Públicos Municipales apoya con el retiro de cacharros y objetos que se les echaron a perder, así como comunicación directa a través de un grupo de Whatsapp con las y los vecinos, entre otros acuerdos.