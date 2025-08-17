El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez recorrió el lugar de construcción donde también se trabaja en la instalación subterránea de conexiones eléctricas, servicio de telefonía e internet.

El Gobierno de Hermosillo informó que la obra de paso a desnivel de los bulevares Colosio y Solidaridad registran un avance del 51 por ciento, conforme a los tiempos y formas establecidos.

El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez recorrió el lugar de construcción donde también se trabaja en la instalación subterránea de conexiones eléctricas, servicio de telefonía e internet.

“Supervisamos el colado de la losa superior del puente. Solo en esta primera sección se utilizarán 24 sapos de concreto. Nos emociona la transformación que tendrá nuestra ciudad con esta gran obra” , dijo el munícipe acompañado de Astarté Corro Ruiz, directora general de Desarrollo de Infraestructura.

La losa superior del paso a desnivel está conformada por cinco secciones, la número uno abarca 320 metros cuadrados y requirió 171 metros cúbicos de concreto, con un espesor de 50 centímetros que brindará mayor resistencia y seguridad tanto al tránsito vehicular como al peatonal.

Avances

Astarté Corro presentó el avance del 70 por ciento en los muros de contención, la construcción de cinco losas adicionales y la instalación de ductos subterráneos que alojarán cableado eléctrico, servicios de telefonía e internet, entre otros.

“Podemos apreciar todo el despliegue de mano de obra y equipo especializado que se requiere para estos colados. Es una empresa muy profesional y estaremos informando paso a paso cómo avanzamos para cumplir con el programa de obra” , dijo.

Esta obra también cuenta con avances adicionales, como la continuación en la pavimentación desde la calle Real del Arco al bulevar Solidaridad, marcando el inicio de la forma final del proyecto.

Asimismo, en la zona norte del proyecto se trabaja en el colado de los cabezales sobre la tablestaca para conformar el parapeto cuya función principal es garantizar la seguridad vehicular canalizando los vehículos en zona de riesgo y se continúa con los procedimientos relacionados con las tablas estacas.

Este proyecto se construye con una inversión de 412 millones de pesos, recursos 100 por ciento municipales y con lo cual se busca mejorar la movilidad de miles de hermosillenses.

