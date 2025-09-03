La menor fue atendida por los oficiales de policía Bejarano Sierra y Campillo Bojórquez, quienes le brindaron los primeros auxilios.

Elementos de la Policía de Hermosillo auxiliaron a una niña de ocho años de edad que presentaba dificultades para respirar, en San Bosco, al norte de la ciudad.

La menor fue atendida a las 16:17 horas del pasado martes por los oficiales de policía Bejarano Sierra y Campillo Bojórquez.

Fue en las calles Perimetral y Quiroga donde los uniformados brindaron los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron al Hospital Infantil en la patrulla E-319.

Convulsiona señora en el Centro

En la colonia Centro, una señora sufrió convulsiones por lo que fue auxiliada por los agentes Garrobo López y López Ruíz , quienes la trasladaron a un hospital para su atención médica.

A las 8:45 horas de ayer la mujer, de 47 años de edad, se desvaneció en las calles Hidalgo y Comonfort y al convulsionar se le brindaron los primeros auxilios.