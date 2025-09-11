El reporte fue atendido por los uniformados poco antes de las seis de la mañana de ayer en las calles Quinta y Río Lindo, en el fraccionamiento Privadas del Rey.

Elementos de la Policía de Hermosillo auxiliaron a una joven de 20 años de edad quien se encontraba el día de ayer miércoles en labores de parto en el fraccionamiento Privadas del Rey.

El reporte fue atendido por los uniformados a las 05:55 horas de la madrugada, en las calles Quinta y Río Lindo.

La joven fue estabilizada al controlar las escalas de respiración para evitar una hiperventilación.

Posteriormente, fue trasladada a bordo de la patrulla eléctrica E-291 al IMSS Hospital General De Zona 14 para su atención médica.

Apoyan a niño con problemas respiratorios

Ese mismo día, pero a las 10:30 de la mañana, un niño de dos años de edad fue atendido por agentes policiacos luego de que presentara problemas respiratorios.

El menor de edad fue trasladado de su domicilio ubicado en el callejón Plata de la colonia San Luis, al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES).