La bebé de 10 meses fue auxiliada en la colonia Villa de Seris, mientras que el segundo caso se registró en los bulevares Quiroga y Progreso.

Elementos de Tránsito Municipal auxiliaron a una bebé de 10 meses tras sufrir convulsiones, esto ocurrido en la colonia Villa de Seris, en la ciudad de Hermosillo.

Los hechos se registraron a las 19:25 horas del pasado lunes 18 de agosto, en el cruce de los bulevares Solidaridad y Vildósola.

A bordo de la patrulla eléctrica E-380 arribaron los agentes de Tránsito Lina Fernanda Hernández Palacios y Miguel Alberto Torres Ávila.

La niña presentaba fiebre, por lo que los elementos policiacos rápidamente la trasladaron al Seguro Social para su atención médica.

Niña de 10 años presenta problemas para respirar

En otro hecho, una menor de edad fue apoyada por el oficial Ricardo León Nieto, luego de que presentara problemas para respirar.

Los familiares de la niña, a las 15:15 horas de ayer, pidieron apoyo cuando la patrulla circulaba por los bulevares Quiroga y Progreso.