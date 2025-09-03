Las lluvias de esta madrugada en Hermosillo dejaron acumulados de 75 mm, equivalentes a todo el mes de septiembre.

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que las intensas lluvias registradas en Hermosillo durante la madrugada de este miércoles ocasionaron el arrastre de dos vehículos hacia el canal del bulevar Progreso, mismos que fueron retirados para evitar bloqueos en el flujo de agua.

Fernando Morales Flores, titular de la dependencia, explicó que la precipitación alcanzó 75 milímetros en pocas horas, cifra equivalente al promedio de lluvias de todo septiembre.

Además de los autos arrastrados, se reportaron dos socavones en la zona norte de la ciudad, que ya fueron señalizados para prevenir accidentes.

Desde las primeras horas, brigadas municipales trabajan en la limpieza de parrillas pluviales y en el desazolve de calles para restablecer la circulación.

El Ayuntamiento de Hermosillo programó una reunión de valoración de daños a las 10:00 de la mañana para definir acciones inmediatas ante las afectaciones ocasionadas por la tormenta.

Protección Civil exhortó a la población a evitar ingresar a arroyos o zonas de riesgo y a conducir con extrema precaución debido a la saturación de las vialidades.