Estados Unidos anunció un incremento significativo en la tarifa del Formulario I-94, que entrará en vigor el martes 30.

El Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo informó que a partir del 30 de septiembre de 2025 entrará en vigor un aumento significativo en la tarifa del Formulario I-94, documento que registran la llegada y salida de viajeros extranjeros.

La nueva tarifa será de 30 dólares, frente a los 6 dólares actuales, lo que representa un incremento del 400 %.

Esta medida aplica a quienes ingresen a Estados Unidos por un puerto terrestre y cumplan alguna de las siguientes condiciones:

Viajar más allá de la zona fronteriza

Permanecer en el país más de 30 días

¿Qué es el Formulario I-94?

El I-94 es un registro oficial que controla el estatus migratorio y la duración legal de la estancia de los extranjeros en Estados Unidos. No todos los viajeros que cruzan la frontera necesitan solicitarlo, solo quienes planeen moverse fuera de la zona fronteriza o quedarse más de 30 días.

¿Qué es la zona fronteriza?

La "zona fronteriza" es el área cercana a la frontera donde los viajeros pueden permanecer sin el I-94 si su estancia es de 30 días o menos.

Sus límites varían por estado:

California y Texas: 40.23 km desde la frontera.

40.23 km desde la frontera. Nuevo México: 88.51 km desde la frontera.

88.51 km desde la frontera. Arizona: 120.70 km desde la frontera.