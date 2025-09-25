Aumenta a 30 dólares permiso para entrar a EU, antes costaba 6
Estados Unidos anunció un incremento significativo en la tarifa del Formulario I-94, que entrará en vigor el martes 30.
El Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo informó que a partir del 30 de septiembre de 2025 entrará en vigor un aumento significativo en la tarifa del Formulario I-94, documento que registran la llegada y salida de viajeros extranjeros.
La nueva tarifa será de 30 dólares, frente a los 6 dólares actuales, lo que representa un incremento del 400 %.
Esta medida aplica a quienes ingresen a Estados Unidos por un puerto terrestre y cumplan alguna de las siguientes condiciones:
- Viajar más allá de la zona fronteriza
- Permanecer en el país más de 30 días
¿Qué es el Formulario I-94?
El I-94 es un registro oficial que controla el estatus migratorio y la duración legal de la estancia de los extranjeros en Estados Unidos. No todos los viajeros que cruzan la frontera necesitan solicitarlo, solo quienes planeen moverse fuera de la zona fronteriza o quedarse más de 30 días.
¿Qué es la zona fronteriza?
La "zona fronteriza" es el área cercana a la frontera donde los viajeros pueden permanecer sin el I-94 si su estancia es de 30 días o menos.
Sus límites varían por estado:
- California y Texas: 40.23 km desde la frontera.
- Nuevo México: 88.51 km desde la frontera.
- Arizona: 120.70 km desde la frontera.
Por ejemplo, un viajero que ingrese por Nogales, Arizona y se quede en Tucson (97 km de la frontera) no necesita el I-94. Pero si su destino es Phoenix, sí deberá solicitarlo y pagar la nueva tarifa.