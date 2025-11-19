Las lluvias más relevantes podrían presentarse entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves, según los escenarios previstos.

Hermosillo inició la madrugada de este miércoles con condiciones para lloviznas y chubascos aislados debido al avance de bandas nubosas asociadas a un nuevo sistema frontal.

Protección Civil Sonora informó que durante las primeras horas de este miércoles se mantienen precipitaciones ligeras a moderadas en municipios del sur, centro, Río Sonora y nororiente. En su actualización nocturna, señaló que este sistema genera lluvias en zonas como:

Valle de Guaymas

La Colorada

Suaqui Grande

Ures

Municipios del Río Sonora

Nacozari

Moctezuma

Fronteras

Además, no se descarta lluvia ligera en el oriente de Hermosillo cerca de la medianoche y primeras horas de la madrugada, mientras algunas cortinas de lluvia se mantienen sobre la sierra de Villa Hidalgo y zonas altas del estado.

De acuerdo con el pronóstico de MeteoAlert, las lloviznas podrían continuar hasta el amanecer. Durante la mañana persistirá la nubosidad, con posibilidad de precipitaciones ocasionales. Al mediodía se espera un incremento en la velocidad del viento y una ligera apertura de los nublados.

Por la tarde y noche, la entrada de una masa de aire frío aumentará nuevamente el potencial de lluvia, con escenario de actividad eléctrica ocasional y baja probabilidad de granizo. Las precipitaciones más importantes podrían registrarse entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, dependiendo del avance del sistema.

En cuanto a temperaturas, el descenso más marcado se prevé a partir del viernes, cuando el retiro del sistema permita mínimas cercanas a -5°C en zonas montañosas de mayor altitud.

