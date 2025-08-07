Un joven que vendía semillas y dulces en el crucero de los bulevares Juan Bautista Escalante y Solidaridad, en Hermosillo, fue atropellado por una camioneta Nissan que perdió el control.

Alrededor del mediodía de este jueves, un joven de entre 20 y 30 años de edad resultó herido tras ser atropellado mientras ofrecía semillas y golosinas en el crucero de los bulevares Juan Bautista Escalante y Solidaridad, en Hermosillo.

Según reportes preliminares, el joven fue embestido por una camioneta Nissan pick-up cuyo conductor habría perdido el control al aproximarse al semáforo. El impacto provocó que el joven cayera al pavimento y presentara dolor intenso en el pecho, aunque permaneció consciente tras el incidente.

El primer en responder fue el agente de Tránsito Municipal Antonio Lara, quien brindó los primeros auxilios. Posteriormente, los oficiales estatales Hernández Miranda y Verónica Lugo acudieron con un botiquín de emergencias para apoyar en la estabilización del joven.

Te puede interesar Guaymas enfrenta pérdidas del 30 % de agua por fugas en red antigua

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para continuar con la atención prehospitalaria y trasladar a la víctima a un hospital de la localidad.

Aunque el estado de salud del joven no se ha detallado oficialmente, las autoridades en el lugar confirmaron que nunca perdió el conocimiento y fue trasladado en condición estable para recibir atención médica.