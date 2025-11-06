El hecho se registró a las 10:21 horas de ayer miércoles, en un domicilio contiguo al Centro de Educación Inicial 'Junior' ubicado en la avenida Punta Chueca y calle Carlos Balderrama

La mañana de ayer elementos de la Policía Municipal así como Bomberos de Hermosillo atendieron un reporte de fuga de gas en un domicilio cerca de una guardería ubicada en la colonia Buenos Aires, en Hermosillo, Sonora.

El hecho se registró a las 10:21 horas de ayer miércoles, en un domicilio contiguo al Centro de Educación Inicial 'Junior' ubicado en la avenida Punta Chueca y calle Carlos Balderrama

Al sitio arribaron los oficiales Sáenz Luna y Solano Yocupicio a bordo de la patrulla eléctrica E-206, así como los elementos de Bomberos.

La directora de la estancia infantil dijo a los cuerpos de emergencia que expedía un fuerte olor a gas que provenía de una casa antigua.

El agente César Sáenz Luna saltó la barda hacia el patio posterior del inmueble y cerró el cilindro de gas, mientras que bomberos se abocaron a las revisiones correspondientes.

Luego de inspeccionar el área, se confirmó que no existía riesgo para los 10 menores de edad que se encontraban así como para el personal.