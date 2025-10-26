La universidad destacó que la tuberculosis es una enfermedad tratable y controlable, y que la paciente se encuentra bajo atención profesional para asegurar su pronta recuperación.

La Universidad de Sonora informó que se ha registrado un caso aislado de tuberculosis en una alumna de la Licenciatura en Derecho, atendido de manera inmediata conforme a los protocolos médicos establecidos y en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado.

Desde el momento en que se detectó el caso, la institución notificó a las autoridades sanitarias y activó medidas preventivas, que incluyen el seguimiento médico de la estudiante y la revisión de los espacios académicos que habitualmente utiliza.

La universidad destacó que la tuberculosis es una enfermedad tratable y controlable, y que la paciente se encuentra bajo atención profesional para asegurar su pronta recuperación.

Para ofrecer información confiable y despejar dudas entre la comunidad universitaria, la Dirección de Apoyo a Estudiantes y el Programa de Salud Estudiantil instaló un módulo informativo en el Departamento de Derecho.

Este espacio estará destinado a orientar a estudiantes, docentes y personal administrativo sobre la enfermedad, las medidas de prevención y los pasos a seguir ante cualquier síntoma respiratorio.

El caso evidencia la importancia de la coordinación entre autoridades educativas y sanitarias para proteger la salud de estudiantes y personal, manteniendo un ambiente seguro y bajo control en todas las instalaciones universitarias.