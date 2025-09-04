El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, informó que se habilitaron albergues y se entregan apoyos a familias afectadas.

El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, confirmó que 17 viviendas de la colonia La Caridad sufrieron afectaciones tras las lluvias intensas registradas en la capital por los desprendimientos del huracán Lorena.

El edil indicó que varias casas tuvieron daños materiales y que el agua incluso arrastró vehículos. “El agua bajó con tanta fuerza que arrastró carros y afectó enseres domésticos como refrigeradores. Vamos a levantar un censo para ver cómo apoyamos a los afectados, incluso con el seguro que cubre daños a viviendas al corriente con su predial”, explicó.

Entrega de apoyos y acciones de protección

El DIF Municipal distribuyó alimentos, medicamentos y útiles escolares a las familias, mientras que personal del Ayuntamiento, en coordinación con el Ejército y Bomberos, colocó sacos de arena en zonas críticas para contener el agua.

Astiazarán detalló que este miércoles se llevó a cabo una sesión del Comité Municipal de Protección Civil para evaluar daños en distintos sectores de la ciudad, incluyendo Altares y colonias del norte que también reportaron afectaciones.