En su informe, el alcalde Antonio Astiazarán destacó que Hermosillo avanza hacia convertirse en “la ciudad solar” y que la seguridad pública es la base de su gestión. Aseguró coordinación con los tres niveles de gobierno y agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Durante su informe de gobierno, el presidente municipal Antonio Astiazarán resaltó los avances en programas de energía limpia y la consolidación de proyectos de seguridad pública, al asegurar que ambas áreas son la columna vertebral de la transformación de Hermosillo.

“Estamos adelantando el futuro juntos para convertir a la ciudad del Sol en la ciudad solar. Aquí, la transformación no es una promesa, es una realidad que se vive con compromiso y constancia”, afirmó.

Astiazarán subrayó que la tranquilidad de las familias es la prioridad de su administración. “La seguridad pública es la columna vertebral de toda sociedad en crecimiento y es responsabilidad de los tres niveles de gobierno garantizar un entorno de armonía y paz social”, señaló.

En ese sentido, agradeció la colaboración del gobierno estatal y federal, así como el respaldo de las Fuerzas Armadas para coordinar acciones contra la delincuencia.

Espacios públicos y cultura

El alcalde destacó que este año se activaron 150 espacios deportivos en 80 colonias a través del programa Creces en el Deporte, además de eventos culturales que reunieron a más de 22 mil personas en 120 colonias bajo la iniciativa Parque al Arte.

Astiazarán sostuvo que la seguridad pública se construye de manera conjunta entre gobierno y sociedad, y afirmó que Hermosillo seguirá consolidándose como el municipio más seguro de Sonora.



