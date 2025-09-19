El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, informó que en enero iniciará la construcción de la primera planta tratadora de aguas residuales en el sur de la ciudad y destacó una inversión histórica de más de mil millones de pesos en obra pública durante su primer año de gobierno.

En su Primer Informe de Gobierno, el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, subrayó que la sequía sigue siendo uno de los principales retos de la ciudad y que la administración ha impulsado programas de ahorro y reutilización de agua.

Recordó que en los últimos tres años el ayuntamiento ha invertido en tinacos, regaderas ecológicas, medidores y sistemas de reutilización de agua tratada, además de instalar un moderno sistema de telemetría que mide en tiempo real el volumen de agua en pozos, tanques y sectores hidrométricos.

“Ahora sí podremos medir y cuidar su ciclo completo, desde la captación y almacenamiento hasta la distribución, con lo que podremos detectar y reparar fugas con más oportunidad”, señaló.

Planta tratadora para uso industrial

Astiazarán anunció que en enero de 2026 arrancará la construcción de la primera planta tratadora de aguas residuales en el sur de Hermosillo. Su objetivo será suministrar agua tratada a la industria, como la planta Ford y el parque industrial sur, que actualmente utilizan agua potable.

“El agua es nuestra prioridad y seguirá reflejándose en el presupuesto”, puntualizó.

Récord en obra pública

El alcalde destacó también la inversión en infraestructura. Informó que este año se ejercen casi mil 100 millones de pesos en obra pública, la cifra más alta registrada en un primer año de gobierno municipal en Hermosillo.

“La inversión en obra pública no es solo para mejorar la infraestructura, también es un factor importante para atraer inversiones, generar empleo y aumentar nuestra competitividad. Y lo estamos haciendo sin endeudarnos”, aseguró.

El Ayuntamiento de Hermosillo enfatizó que la gestión del agua y la obra pública son ejes centrales de la administración, con proyectos que buscan garantizar el abasto, atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de los habitantes.