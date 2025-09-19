El alcalde Antonio Astiazarán destacó la rehabilitación de parques y espacios públicos, así como la digitalización de trámites municipales. Aseguró que estas acciones han permitido que Hermosillo pase del sexto al primer lugar en competitividad, según el Índice de Competitividad Urbana del Imco.

Durante su Primer Informe, el presidente municipal Antonio Astiazarán resaltó la recuperación de áreas recreativas en Hermosillo, como el Parque Madero, el Cárcamo y la milla del bulevar Navarrete, que hoy congregan a familias y deportistas en entornos seguros.

“Ver a familias enteras disfrutando de un Hermosillo muy distinto al de hace cuatro años me hace sentir orgulloso de ser hermosillense”, expresó.

El alcalde también destacó la realización de muestras gastronómicas y festivales como el Pitic, Dogofest, Tacofest y Vía Activa, que han reforzado la convivencia ciudadana y la identidad local.

Impulso al sector productivo

Astiazarán subrayó que la estabilidad económica se refleja en la apertura diaria de negocios, desde comercios pequeños hasta franquicias, que operan en un ambiente de mayor confianza.

“Los negocios abren todos los días sabiendo que pueden trabajar felices y seguros”, afirmó.

Otro eje de su mensaje fue la digitalización de los servicios municipales. Señaló que desde 2021 a la fecha se ha reducido en 44% el número de trámites y se pasó de cero a 102 gestiones completamente digitales.

La meta, dijo, es que para 2027 todos los permisos y licencias municipales se realicen de forma 100% digital.

Estas acciones permitieron que Hermosillo avanzara del sexto al primer lugar en el ranking nacional de competitividad elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

El alcalde aseguró que la recuperación de espacios públicos y la modernización administrativa son pilares de su gestión, con el objetivo de consolidar a Hermosillo como una ciudad atractiva para vivir, invertir y desarrollarse.