El presidente municipal recorrió los trayectos iluminados que fueron ganadores de la elección 2024 del Presupuesto Participativo Creces, en beneficio de cuatro planteles escolares.

Antonio Astiazarán Gutiérrez, presidente municipal de Hermosillo, encendió el corredor iluminado número 90 del programa 'Camina Segura', para la seguridad de las familias de la capital sonorense.

El presupuesto Creces es un programa en el que las dependencias municipales, los Comités Creces y los ciudadanos se unen para definir las prioridades de su entorno y decidir en cómo se asignan los recursos para mejorar la comunidad, como es el caso de los corredores.

“Felicidades a todas y todos ustedes, que cada lámpara que se ilumine esta noche sea un símbolo de seguridad para la mujer hermosillense, pero sobre todo de tranquilidad para las familias de nuestra ciudad” , dijo el munícipe luego de encender el corredor en las primarias Ignacia Fimbres y Jaime Torres Bodet.

Astiazarán recorrió, junto con presidentas y presidentes de Comités Creces, así como con Carla Neudert Córdova, directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático y Daniel García Escalante, director de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, trayectos iluminados que fueron ganadores de la elección 2024 del Presupuesto Participativo Creces, en beneficio de cuatro planteles escolares.

Al recorrido también se sumó Sofía Valenzuela, directora de la primaria Jaime Torres Bodet, donde formalizaron el inicio de operaciones de las 18 luminarias, tipo bolardo, que les proveen condiciones de seguridad a quienes se desplazan por las afuera de este plantel y de la primaria Ignacia Fimbres.

“Esto no fue posible gracias al Toño, ni siquiera al Ayuntamiento, ni siquiera el Gobierno Municipal, esto ustedes lo hicieron posible, porque se organizaron, como dice nuestra maestra Sofía, e hicieron posible salir a votar, proponer esta obra que hoy es una realidad’’ , expresó Astiazarán.

El viaje fue a bordo de uno de los camiones eléctricos del programa de electromovilidad H Bus, el cual traslada de manera gratuita a estudiantes de varias universidades de la localidad.

El recorrido permitió apreciar el cambio positivo que las luminarias del programa Camina Segura le dieron a la primaria Enriqueta de Parodi, la Primaria Adolfo López Mateos y finalmente a las primarias Ignacia Fimbres y Jaime Torres Bodet.

También se explicó a los presentes que la iluminación de todos los trayectos contarán con cámaras de videovigilancia, Wi Fi gratuito, botón de pánico y torreta.

“Queremos sembrar en ustedes una semilla, para que ustedes digan qué proyectos podemos impulsar gracias al Presupuesto Creces del próximo año, que estaremos votando este mismo año” , declaró el presidente de Hermosillo.