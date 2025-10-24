La Asociación Médica de Hermosillo entregó reconocimientos a 26 profesionales de la salud por trayectorias que van de los 15 a los 60 años de ejercicio.

En el marco del Día del Médico 2025, la Asociación Médica de Hermosillo A.C., fundada en 1939, celebró la noche de este viernes su tradicional ceremonia de reconocimiento a profesionales de la salud, en un emotivo encuentro que combinó homenaje, historia y vocación en la Casa del Médico.

El evento fue encabezado por el presidente de la asociación, Dr. Martín Ricardo Galván Ruiz, acompañado por autoridades del sector salud, del Gobierno del Estado, del Ayuntamiento de Hermosillo y de la Universidad de Sonora.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a 26 médicas y médicos con trayectorias que van de los 15 a los 60 años de servicio, como muestra de gratitud por su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad sonorense.

Te puede interesar Andreas Zanetti ilumina velada con causa en Hermosillo

En su mensaje de bienvenida, el Dr. Galván Ruiz destacó que el Día del Médico "no es solo una fecha en el calendario, sino una oportunidad para mirarnos entre nosotros, no con soberbia, sino con orgullo sereno, y reconocer lo que significa ejercer la medicina en estos tiempos" .

Agregó que ser médico hoy exige más que conocimiento: "exige empatía, resiliencia y, sobre todo, humanidad".

El dirigente subrayó la entrega de quienes continúan su labor en hospitales, clínicas y consultorios, incluso en condiciones difíciles, al mantener viva la vocación de servicio.

"La medicina, en esencia, sigue siendo un acto profundamente humano: el encuentro entre una persona que busca alivio y otra que ofrece su conocimiento, su tiempo y su corazón" , afirmó.

Te puede interesar Documental “La profesión que me eligió” recorre 40 años de Aníbal Pérez

Reconocimientos por años de servicio

Durante la celebración se distinguió a médicas y médicos con 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 años de trayectoria profesional.

15 años: Michel del Carmen Martínez Bañuelos.

Michel del Carmen Martínez Bañuelos. 20 años: Martha Ivette Anchondo Martínez, José Luis Escalante Cuautle, Marcia Karam Orantes, Víctor Hugo Molina Montaño y Tonatiuh Silva Carrazco.

Martha Ivette Anchondo Martínez, José Luis Escalante Cuautle, Marcia Karam Orantes, Víctor Hugo Molina Montaño y Tonatiuh Silva Carrazco. 30 años: Verónica Angulo Ortiz y Úrsula Rosemarie Sánchez Schmitz.

Verónica Angulo Ortiz y Úrsula Rosemarie Sánchez Schmitz. 35 años: María Luisa Ríos Lugo.

María Luisa Ríos Lugo. 40 años: Jaime Ibarra González, Gustavo Antonio López Caballero, Enrique López Ochoa, Gustavo Nevárez Grijalva, Luis Enrique Parra Menchaca y Martín Alberto Sitten Ayala.

Jaime Ibarra González, Gustavo Antonio López Caballero, Enrique López Ochoa, Gustavo Nevárez Grijalva, Luis Enrique Parra Menchaca y Martín Alberto Sitten Ayala. 45 años: Valdemar Corral Villegas, José Jesús Contreras Soto, Luis Eduardo García Lafarga, Marta Alicia Gaxiola Paredes, Francisco Javier Salazar Grijalva, Francisco Sau Paz y Leopoldo Vélez Ríos.

Valdemar Corral Villegas, José Jesús Contreras Soto, Luis Eduardo García Lafarga, Marta Alicia Gaxiola Paredes, Francisco Javier Salazar Grijalva, Francisco Sau Paz y Leopoldo Vélez Ríos. 50 años: Víctor Raúl Burgos Fuentes y Luis Enrique Madrid Enrique.

Víctor Raúl Burgos Fuentes y Luis Enrique Madrid Enrique. 55 años: Manuel Robles Linares Negrete.

Manuel Robles Linares Negrete. 60 años: Guillermo Hernández Chávez.

En representación de los galardonados, el Dr. José Jesús Contreras Soto ofreció un discurso en el que evocó la historia del recinto y los valores que han sostenido a la institución durante 86 años de existencia.

Recordó que la Asociación Médica fue fundada por figuras como Gastón Madrid, Ignacio Cadena y Domingo Olivares, y que "ha resistido el paso del tiempo y los avatares de la modernidad al mantener vivo el espíritu de solidaridad y mutualismo que imprimieron sus fundadores".

"En nombre de mis compañeros reconocidos esta noche, agradezco a la mesa directiva por convocarnos para celebrar la vida, el servicio y el apostolado que entraña nuestra profesión" , expresó.

"Una vez médico, médico para siempre", concluyó, entre aplausos del público.

Al cierre de la ceremonia, el Dr. Galván Ruiz dedicó unas palabras de agradecimiento a su familia, especialmente a su esposa Claudia y a sus hijos, por el apoyo brindado a lo largo de su carrera.

"Sigamos honrando nuestra profesión con conocimiento, con pasión y con el corazón" , manifestó.

La velada concluyó con la fotografía oficial de grupo y un llamado a mantener vivos los principios de ética, conocimiento y humanismo médico, valores que la Asociación Médica de Hermosillo ha promovido durante más de ocho décadas de servicio al gremio y a la comunidad sonorense.