Llegará a Hermosillo un evento donde los sabores de Sonora serán protagonistas.

El 25 de octubre, Hermosillo será sede por primera vez del Festival del Asado 'Fuego y Sabor', un encuentro que reunirá a más de 60 parrilleros de la región quienes ofrecerán una amplia variedad de cortes y degustaciones a los asistentes.

Miguel Beltrán, organizador del evento, detalló que con este evento se busca destacar los sabores del estado y los procesos de preparación de la carne, los cuales pueden tardar entre 6 y 8 horas.

"Pueden esperar toda la tradición sonorense reflejada en la parrilla, buscamos resaltar los sabores de nuestro estado son procesos de preparación que tardan desde 6 a 8 horas de cocción para que la gente pueda degustar" , dijo.

Durante el evento, también participarán negocios locales de comida quienes estarán ofreciendo sus productos, por lo que, José Ángel, representante de carnicería JAF, mencionó que el evento tiene como objetivo dar a conocer a los negocios locales de comida y brindarles mayor proyección, con la finalidad de impulsar su crecimiento y contribuir al fortalecimiento de la economía regional.

El boleto tiene un costo de 350 pesos, que incluye la degustación de comida en cada uno de los puestos.

Hasta el momento se han inscrito alrededor de 50 parrilleros, para más información, realizar tu registro o comprar tu boleto puedes llamar al 662 279 4443 o consultar sus redes sociales los encuentras como 'Festival del Asado'.