Toño Astiazarán asiste a la renovación del Parque de Lomas de Linda Vista

El presidente Antonio Astiazarán llevó a cabo la rehabilitación del conocido Parque de Lomas de Linda Vista, con fines de que los jóvenes puedan practicar deporte en un lugar digno.

El Presidente Municipal entregó la rehabilitación del espacio donde fue reemplazado el pasto sintético en cancha de futbol cinco, además arreglos a parapetos, cercos y trabajos de pintura.

Con la motivación de entrenar en una cancha de futbol en condiciones dignas, niñas y niños de diversos equipos recibieron por parte de Antonio Astiazarán la rehabilitación del parque en Lomas de Linda Vista, en el que fue reemplazado el pasto sintético, además de realizarse diversos arreglos con una inversión de 990 mil pesos.

“Esta es una obra con la que yo me comprometí, en aquel momento cuando vine y vi cómo estaba. No sólo se arregló el pasto sintético, sino que también la barda, cancha de basquetbol, etc. La arreglamos, porque queremos que ustedes tengan un lugar bonito, digno donde practicar deporte”, expresó el presidente.

Además, entrenadores y equipos de futbol recibieron material deportivo y aprovecharon el encuentro para compartir sus impresiones sobre las mejoras a este espacio anheladas durante años.

“Agradecemos al Presidente Municipal, porque este es un beneficio y sueño hecho realidad para las niñas y niños. Lo veo y no lo creo, porque lo solicitamos tanto tiempo a otros presidentes y no nos cumplieron hasta hoy”, mencionó el entrenador Manuel Bautista “El Meño”.

Antonio Astiazarán llevó a cabo la rehabilitación del Parque de Lomas de Linda Vista. (Foto: Cortesía / EXPRESO)

El Parque de Lomas de Linda Vista, cuyas instalaciones anteriormente se encontraban en deterioro, ahora están en condiciones óptimas para quienes diariamente practican futbol, basquetbol y zumba, además de las actividades teatrales que pueden realizarse.

Para esta esperada rehabilitación se contó con la presencia de: