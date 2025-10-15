El cofundador de Apple participó este miércoles 15 de octubre en Villa Toscana, donde habló de creatividad, humor y respeto a las diferencias como claves para innovar.

Durante su conferencia magistral en el Foro Mundial de Energía Solar, celebrado en Villa Toscana, Steve Wozniak subrayó que la innovación nace de la sencillez, el humor y el respeto a las diferencias.

“Igual a sonrisas menos ceños fruncidos… eso es realmente la creatividad: hacer algo de la nada”, dijo.

Añadió que evitar confrontaciones innecesarias acelera el trabajo en equipo:

“¿Cómo evitar los ceños fruncidos? No discutas… todos tienen una cabeza que funciona, así que ellos están bien en su lado y tú en el tuyo”.

Al abordar los orígenes de la computadora personal, Wozniak relató que su idea fue rechazada cinco veces por el equipo de marketing de su división en Hewlett-Packard. Ese contexto lo llevó a emprender junto con Steve Jobs.

“Lanzamos la Apple I: una computadora en blanco y negro que mostraba unos 60 caracteres por segundo”, describió. El diseño, explicó, se basó en la velocidad a la que, en ese entonces, se podían enviar datos por una línea telefónica, lo que marcó la filosofía de construir con los recursos disponibles.

El cofundador de Apple hiló ambas ideas —creatividad lúdica y decisiones pragmáticas— como condiciones para innovar: tolerar el desacuerdo, no escalar discusiones y prototipar con lo que existe, incluso cuando el consenso del mercado aún no llega.