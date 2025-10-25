Durante un operativo de prevención del delito, la Policía Estatal de Seguridad Pública aseguró tres máquinas tragamonedas ilegales en la colonia Agualurca de Hermosillo.

La Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) retiró de las calles tres máquinas tragamonedas ilegales durante un operativo de prevención del delito en la colonia Agualurca, en Hermosillo.

El aseguramiento ocurrió mientras los elementos realizaban patrullajes de vigilancia, detectando los aparatos en la vía pública. Las máquinas fueron aseguradas para evitar su uso en actividades ilícitas que afectan la tranquilidad y el patrimonio de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes.

En distintos municipios como Hermosillo y Bácum, la PESP ha continuado con el retiro de este tipo de equipos, los cuales son puestos a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes.

La corporación estatal reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad sonorense e hizo un llamado a reportar la presencia de máquinas ilegales o actividades sospechosas a través de los números 9-1-1 y 089 para denuncias anónimas.