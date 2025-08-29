La Fiscalía de Sonora ha iniciado una investigación para determinar la identidad de los responsables de la operación de las máquinas.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en conjunto con la Policía Municipal de Hermosillo, realizó un operativo en la colonia Los Olivos, donde fueron decomisadas ocho máquinas tragamonedas que operaban de manera ilegal en un establecimiento.

El cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Libertad, lugar en donde se aseguró el equipo de juego que no contaba con los permisos necesarios para su funcionamiento, lo que constituye una violación a la legislación vigente.

Los dispositivos fueron trasladados al Agente del Ministerio Público Adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes.

La Fiscalía reiteró su compromiso de continuar trabajando de la mano con las fuerzas de seguridad de Hermosillo para erradicar la operación ilegal de estos dispositivos en la capital del estado y en otras zonas de la entidad.