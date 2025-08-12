El director de la Policía Preventiva, Cristian Estrella Jurado, informó que de los 75 detenidos con el apoyo del grupo EscuaDrones, dos están siendo investigados por el delito de homicidio; a 39 los turnaron al fuero común; a 36 los turnaron a la federación y a 2 menores de edad al ITAMA

La Policía Preventiva rindió su informe ayer por la tarde del período del 4 al 10 de agosto, en donde registraron que con el apoyo del grupo EscuaDrones detuvieron a 75 presuntos delincuentes; turnaron a 39 personas al fuero común; a 36 las turnaron a la federación; y a dos menores de edad al Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA).

Mediante un video el director de la Policía Preventiva, Cristian Estrella Jurado, informó que de los 75 detenidos con el apoyo del grupo EscuaDrones, dos están siendo investigados por el delito de homicidio.

En cuanto a las 39 personas que pusieron a disposición del Ministerio Público menciona que fueron por diversos delitos.

Cristian Estrella Jurado informó que fueron 22 personas detenidas por posesión de objetos punzo cortantes y uno por poseer arma de fuego. Además encontraron dos vehículos estaban reportados como robados y registraron 200 llamadas de personas que reportaron alto volumen de música en donde levantaron 2 Informes Policiales Homologados (IPH).

En cuanto al decomiso de droga en las detenciones realizadas, registraron 300 envoltorios de droga de los cuales: