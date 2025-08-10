Agentes de la Policía Preventiva hicieron cinco detenciones a personas por poseer envoltorios de narcóticos en cuatro colonias de Hermosillo y los turnaron a las autoridades investigadoras por el delito de daños contra la salud

Ayer la Policía Municipal de Hermosillo detuvo a 4 hombres y a una mujer por delitos contra la salud al encontrarles en posesión de drogas.

El primer arresto sucedió a las 11:40 horas de ayer en la colonia Centro en las calles Luis Donaldo Colosio y Soria de la colonia Centro. Los elementos de la Policía Preventiva vieron a Luis Enrique "N" , de 35 años de edad quien al verlos se deshizo de la droga. Los agentes municipales le aseguraron ocho envoltorios que contienen una sustancia granulada con las características similares al crystal.

En la misma colonia pero en el sector comercial, aprehendieron por el delito de daños contra la salud a José Ramón "N", de 53 años de edad. De acuerdo al boletín del Informe Policiaco de este 10 de agosto, eran las 13:00 horas de ayer cuando la Policía Preventiva lo abordó en las calles Félix Soria y Coahuila, los policías detuvieron a José Ramón “N” y al revisarlo le encontraron ocho envoltorios que contienen una sustancia granulada al tacto con las características similares al crystal.

En la colonia Solidaridad detuvieron a Miguel Ángel "N", de 30 años de edad a las 15:30 horas, en las calles Campo Verde y Unidad. Los agentes preventivos lo presentaron ante la autoridad investigadora por el delito de daños contra la salud por encontrarle posesión de tres envoltorios que contienen polvo blanco granulado parecido al crystal.

En San Pedro El Saucito un motociclista se desplazaba por las calles Del Maestro, entre Roberto Ramírez y Revolución, cuando los policías preventivos lo detuvieron le encontraron dos envoltorios que contienen polvo blanco granulado similar al crystal y un cigarro de hierba verde parecida a la marihuana. El motociclista se llama Jesús Gerardo "N", tiene 21 años de edad y a las 18:00 horas de ayer, fue turnado al Ministerio Público por el delito de daños contra la salud.

La última persona detenida por poseer narcóticos, fue Lidia Guadalupe "N" de 19 años de edad a los agentes municipales la arrestaron a las 19:10 horas en las calles Vergel entre Peñalara y Peñaflor de la colonia La Cholla.

A la joven le aseguraron un par de envoltorios conteniendo polvo blanco granulado con las características similares al crystal. Fue presentada ante la autoridad investigadora por el delito de daños contra la salud.



















