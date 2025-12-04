El arranque de salida fue en el 'El Cárcamo', donde se desplegaron 94 unidades y participaron autoridades municipales, mandos policiacos y representantes del sector comercial.

Hoy jueves dio inicio el Operativo Preventivo de la Policía de Hermosillo Guadalupe–Reyes 2025, con el banderazo del alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Con el apoyo de los grupos EsCuadrones y Binomios se desplazarán por tierra y aire en el interior de colonias, plazas públicas, zonas comerciales e instituciones bancarias de la ciudad y comunidades rurales.

El operativo se mantendrá activo hasta el 6 de enero, con acciones coordinadas para prevenir incidentes viales, comerciales y domiciliarios, así como para brindar auxilio oportuno a la ciudadanía durante las festividades.

“Son épocas, por supuesto, de celebrar, de convivir en familia; son épocas para disfrutar cada una y cada uno de los hermosillenses, pero esa época es precisamente en la que nuestra corporación, día y noche sin descanso, hace su mayor esfuerzo para tener un Hermosillo seguro” , dijo el munícipe.

El alcalde señaló que la seguridad de la ciudad requiere no sólo del trabajo policial, sino también de la participación de la comunidad.