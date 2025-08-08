Se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión derivadas de denuncias y quejas presentadas ante las autoridades competentes en Hermosillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó sobre la detención de un exdirector de la Policía Municipal de Hermosillo, así como de varios elementos de esa corporación, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con violaciones a los Derechos Humanos.

De acuerdo con el avance informativo difundido ayer miércoles, se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión derivadas de denuncias y quejas presentadas ante las autoridades competentes.

Ante este proceso legal en curso, el Ayuntamiento de Hermosillo manifestó que se mantendrá respetuoso de las indagatorias que realiza la Fiscalía y del desarrollo del debido proceso, con el fin de que el caso se desahogue de manera objetiva y conforme a la ley.

La Fiscalía estatal señaló que conforme avancen los tiempos procesales se dará a conocer mayor información sobre el caso.