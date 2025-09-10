El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, aseguró que se dará respaldo a las familias afectadas por las recientes lluvias.

El presidente municipal, Antonio Astiazarán, afirmó que el Ayuntamiento no dejará solas a las familias que registraron afectaciones tras las intensas lluvias que se presentaron durante el paso de la tormenta Lorena.

“ Vamos a ver las posibles rutas para poder apoyar a las familias que se vieron afectadas. Aquí lo importante es que no los vamos a dejar solos ”, señaló el edil durante un recorrido por zonas dañadas.

De acuerdo con información del DIF Hermosillo, en el sector norte se han visitado 860 viviendas, con el fin de llevar un censo sobre el estado de los hogares, aunque no todas reportaron daños.

Atención en colonias urbanas y comunidades rurales

El alcalde informó que su agenda incluye visitas a La Victoria , El Tazajal , Poblado Miguel Alemán , Kino y la colonia Los Altares, además de colonias del área urbana.

Astiazarán destacó la colaboración con la Conagua y Agua de Hermosillo para continuar con el bombeo en zonas críticas y encauzar el agua hacia el mar y el estero.

Calles y drenaje entre los principales problemas

Durante la mañana de este martes, el alcalde acudió a la calle Los Molinos, misma que señaló haber sido pavimentada con concreto hidráulico. La vía, conocida como “calle canal”, sufrió el arrastre de dos vehículos durante la tormenta Lorena.

En relación con las fugas de drenaje detectadas en la parte norte de la ciudad, Astiazarán explicó que las más graves se ubican en zonas altas, lo que provoca acumulación de agua en áreas bajas.

“ No solamente en el tema de fugas de drenaje, que efectivamente es uno de los principales reclamos que ahorita la gente con justa razón está planteando. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario en personal, equipo y horas extras para atender cada una de las necesidades ”, puntualizó.

Las autoridades municipales indicaron que el censo continuará en distintos sectores de la ciudad y que se dará seguimiento puntual a las reparaciones y apoyos que requieran las familias afectadas por la tormenta.

Con información de Armando Aguilar / EXPRESO.