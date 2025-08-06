Vecinos reportan que, aunque en ocasiones regresa la luz por lapsos breves, han llegado a permanecer hasta 24 horas continuas sin electricidad en sus hogares.

Desde el pasado lunes, fallas en el sistema eléctrico han dejado sin suministro de energía a diversas colonias del norte de la ciudad, entre ellas Cerrada Platino y Cerrada Diamante, pertenecientes al fraccionamiento Paseo del Pedregal.

Vecinos reportan que, aunque en ocasiones regresa la luz por lapsos breves, han llegado a permanecer hasta 24 horas continuas sin electricidad en sus hogares.

Uno de los casos más preocupantes es el de la familia Leyva, quienes han tenido que sacar a su bebé de dos meses al exterior de la vivienda, colocándolo bajo un árbol para protegerlo del intenso calor, ya que dentro de la casa la temperatura es aún más sofocante.

Pero la buena noticia es que personal de Comisión Federal ya se encuentran haciendo los arreglos necesarios en cableado y transformadores en la zona, para que quede restablecida la corriente, lo más pronto posible.