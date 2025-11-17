A través de un comunicado, la CFE señaló que se estarán realizando trabajos que consisten en la puesta de operación de seccionador en un circuito de la subestación Ladrilleras, con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó este lunes que suspenderá de manera temporal el servicio de energía eléctrica en dos colonias de la ciudad de Hermosillo, a partir del próximo 19 de noviembre.

A través de un comunicado, la Comisión señaló que se estarán realizando trabajos que consisten en la puesta de operación de seccionador en un circuito de la subestación Ladrilleras, con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía.

La CFE señaló que, para garantizar la seguridad de las cuadrillas de mantenimiento, este trabajo solamente puede realizarse con las líneas desenergizadas.

La interrupción del servicio se realizará en los fraccionamientos Cantabria y Torre de Piedra, ubicados al norponiente de la ciudad capital.

Dicho sector se verá afectado por cuatro horas, desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde.