Durante este encuentro, Astiazarán Gutiérrez recorrió la zona donde opera la planta TSMC Arizona, una de las fábricas de semiconductores más grande del mundo.

El presidente de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, se reunió con su homóloga en Phoenix, Kate Gallego, con quien compartió las virtudes de la capital sonorense como destino atractivo de inversiones.

Astiazarán participó en un recorrido por la zona donde opera la planta TSMC Arizona, una de las fábricas de semiconductores más grande del mundo.

En el recorrido por la zona, fungió como guía Juan Batres, director de Proyectos de la Oficina de Desarrollo Económico de la ciudad de Phoenix.

Durante este encuentro, en el que también participaron integrantes del sector empresarial, el alcalde hermosillense destacó las buenas prácticas en el gobierno de las ciudades y respondió a su interés de conocer detalles de temas específicos como la operación en Hermosillo de la flotilla de patrullas eléctricas más grande de la ciudad.

El munícipe conversó además sobre la operatividad de otras unidades eléctricas aplicadas a los servicios públicos, como las unidades recolectoras de desechos domésticos, las barredoras y unidades utilitarias, así como las electrolineras que les proveen energía generada del sol.