El Colectivo Sangre del Desierto, con apoyo del Gobierno Municipal, inauguró la primera de diez obras del programa “Parque al Arte” en Hermosillo.

Con color, arte y comunidad, las familias de la colonia Loma Linda celebraron la inauguración de un mural que marca una nueva etapa para su parque, un espacio que pasó del abandono a convertirse en punto de encuentro y orgullo vecinal.

El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, encabezó el evento donde se entregó oficialmente la obra realizada por el Colectivo Sangre del Desierto, en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA).

“Ustedes lograron transformar este espacio”

Durante la inauguración, Astiazarán destacó que el cambio del parque ha sido posible gracias a la participación activa de los vecinos.

"Ahorita que veníamos caminando en el trayecto antes de empezar el recorrido por los murales me vino a la mente cómo ustedes... porque son ustedes, hay qué decirlo con mucha claridad, quienes han logrado este espacio público que hasta hace poco tiempo estaba abandonado y para nosotros es motivo de inspiración" , expresó.

Arte con identidad local

El mural, elaborado por el artista César Duarte, combina figuras geométricas y colores vibrantes que representan la flora, fauna y actividades cotidianas de Loma Linda, reflejando el espíritu de su comunidad.

Juan Pablo Félix, representante del Colectivo Sangre del Desierto, explicó que este trabajo forma parte de un proyecto mayor para recuperar espacios públicos a través del arte.

"Este es un proyecto que estamos haciendo junto con el Gobierno. Es una iniciativa que tenemos de llevar más murales a más parques para rehabilitar espacios, sacar espacios grises a relucir y también darle la oportunidad a más artistas a participar" , señaló.

“Parque al Arte”: una ciudad que se pinta de comunidad

La inauguración se realizó dentro de la octava etapa del programa Parque al Arte, impulsado por el IMCA. Este proyecto busca embellecer parques y fortalecer el tejido social mediante la colaboración entre autoridades, artistas y ciudadanía.

El evento contó con la presentación musical de la Marimba del Noroeste, que amenizó la jornada mientras las familias disfrutaban y celebraban el nuevo rostro de su parque.

Con esta acción, el Ayuntamiento de Hermosillo y la comunidad de Loma Linda reafirman el valor del arte como motor de transformación social y como herramienta para recuperar espacios públicos con identidad y sentido de pertenencia.