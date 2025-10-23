El maestro Aníbal Pérez Rocha presentó en la Unison el documental “La profesión que me eligió”, un recorrido por sus 40 años de trayectoria

Con una mezcla de nostalgia, gratitud y motivación hacía las nuevas generaciones, el maestro Aníbal Pérez Rocha presentó en la Universidad de Sonora el documental “La profesión que me eligió: 40 años aprendiendo, comunicando, enseñando y empezando de nuevo”, una obra que recorre sus cuatro décadas de trayectoria en el ámbito de la comunicación.

Durante la proyección, el también catedrático y egresado de la máxima casa de los estudios destacó que el trabajo no es un homenaje personal, sino un reconocimiento colectivo a todas las personas que lo acompañaron a lo largo de su camino.

“Colegas, maestros, empleadores y alumnos. No es una oda ni un culto a la personalidad; es un agradecimiento a quienes han sido parte de mi historia profesional” , comentó.

El documental fue producido por cuatro casas productoras y requirió de tres meses y medio de trabajo, desde la conceptualización y el guion hasta la edición final.

Pérez Rocha explicó que su intención fue ofrecer una mirada integral sobre las distintas áreas de la comunicación y demostrar que sí es posible construir una carrera sólida en esta profesión, siempre que se le ponga “alma, vida y corazón”.

La función contó con la asistencia de egresados, docentes y alumnos de diversas generaciones, además de colegas del gremio periodístico y de la comunicación. Entre los presentes estuvieron el jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación, Luis Ruiz y la coordinadora de la carrera, además de ex alumnos que actualmente trabajan en medios.

También recordó a figuras que marcaron su camino, como la periodista Norma Alicia Pimienta, la cantante Sonia León, el fotógrafo Memo Moreno, políticos y artistas con los que ha colaborado a lo largo de los años, desde Vicente Fox hasta proyectos musicales de difusión nacional.

El comunicólogo reconoció que hablar de uno mismo fue un proceso complejo, pero gratificante, al ver la buena recepción del público y la empatía generada.

“Lo más valioso fue ver cómo el documental sembró una semilla en los jóvenes, un impulso para creer que sí se puede lograr”, expresó.

Como mensaje final, el maestro alentó a nuevos profesionistas a no rendirse ante las dificultades y a confiar en sus capacidades. “El fracaso es el mejor maestro. Te vas a caer muchas veces, pero si confías en tu decisión profesional, vas a salir adelante”, señaló, al sintetizar el espíritu de un trabajo que, más que conmemorar su historia, busca inspirar a las generaciones del mañana.