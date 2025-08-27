La institución, con más de 40 años de labor, atiende a adultos mayores y promueve actividades educativas y deportivas en el Poblado Miguel Alemán.

Los integrantes de la nueva mesa directiva del Patronato de la Costa de Hermosillo tomaron protesta durante el acto de entrega-recepción para el periodo 2025-2027, en el que Ana Baranzini Hurtado asumió la presidencia.

En su mensaje, Baranzini expresó su compromiso con el gremio y con las comunidades más vulnerables, subrayando que este relevo representa una "siembra de confianza y compromiso" para dar continuidad a los resultados alcanzados.

"Hoy que estamos en el cambio de mesa directiva lo veo como una siembra, una siembra de confianza y de compromiso para que nuestra comunidad, nuestra gente y nuestra tierra sigan dando los mejores frutos. Quiero agradecer a los integrantes del nuevo consejo directivo que desde el principio se pusieron a trabajar para que el barco siguiera navegando" , manifestó.

Por su parte, el presidente saliente, Marco Antonio Morales, calificó como fructífera su gestión al frente del Patronato durante el periodo 2023-2025. Reconoció que, aunque no ha sido una misión sencilla, los avances logrados fueron posibles gracias a la unión, el trabajo en equipo y la entrega de los miembros de la organización.

"Me siento muy contento de estar aquí cerrando el ciclo de dos años que han marcado mi vida de una manera que jamás imaginé. Haber sido presidente de esta institución que durante más de 40 años ha sembrado esperanza en una comunidad tan guerrera como el Poblado Miguel Alemán ha sido para mí un privilegio que llevaré en el corazón siempre" , expresó.

El Patronato de la Costa de Hermosillo ha brindado apoyo durante más de cuatro décadas a niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad en el Poblado Miguel Alemán. A través de su comedor comunitario atiende diariamente a más de 50 adultos mayores y ofrece además actividades educativas y deportivas para la niñez y juventud de la zona.

La mesa directiva 2025-2027 está conformada, entre otros, por:

Alejandra Islas

Alejandro Mendívil

Andrés Holguín

Daniel Bon

Elsa Pérez

Fausto Baranzini

Francisco Tapia

Pamela Hernández

Lizbeth Ochoa

Ramón Armando Morales

Rodrigo de la Serna

Jorge Mazón

Paloma Ortiz

Patricia Romero López